11.750 besmette patiënten (+884), overleden patiënten: 864 (+93)

Volgens het RIVM is aan de ontwikkeling van de epidemie nog steeds goed te merken dat de maatregelen helpen. Zeker in Brabant dalen de aantallen.

In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.

Overzicht aantallen

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 11.750 (+884)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 3990 (+507)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 864 (+93)