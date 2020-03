Dodental stijgt met 175, nu 4712 mensen in het ziekenhuis

De cijfers van Nederlandse zieken en doden blijven stijgen, en vandaag stijgen ze weer sneller dan gisteren. Het aantal mensen dat positief is getest steeg met 845 naar 12.595. Het aantal patiënten in ziekenhuizen liep op met 722 tot 4712. In de afgelopen 24 uur zijn 175 mensen overleden waarmee het totaal op 1039 komt.

Wereldwijd ligt het aantal besmette mensen boven de 800.000 en het aantal doden op 39.000.

Vanavond maakt het kabinet bekend of de huidige maatregelen gehandhaafd blijven en of er eventueel nieuwe komen.