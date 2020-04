Duitsland neemt tientallen patiënten op uit Frankrijk en Italië: “Solidariteit kent geen grenzen”

Ze komen met legervliegtuigen en met speciale treinen, tientallen coronapatiënten uit Frankrijk en Italië liggen inmiddels in Duitse ziekenhuizen. “Het is een kwestie van medemenselijkheid en solidariteit,” klinkt het bij de oosterburen.

Vriendschap

Duitsland stuurt zelfs dagelijks een airbus om patiënten op te halen in Italië, omdat er daar meer in passen dan in de Italiaanse legervliegtuigen. Vanuit Frankrijk komen de zieken vooral per trein. Leider van het Franse grensdistrict Haut-Rhin, Brigitte Klinkert is onder de indruk van de Duitse hulp. “Ik was erg geraakt door de positieve reacties die ik al binnen een paar uur kreeg,” zegt ze tegen The Independent. “Dit laat zien dat vriendschap en solidariteit geen grenzen kennen. Er was veel emotie tijdens de telefoontjes die ik had met Duitse en Zwitserse politici.”

1945

In Duitsland wordt het programma om Italiaanse patiënten op te vangen geleid door Marian Wendt van de christen-democraten. “Het is een kwestie van medemenselijkheid en solidariteit binnen de EU,” zegt hij. “Ik kom uit Torgau waar de Amerikaanse en Russische geallieerden in 1945 samenkwamen. We hebben twee grote overstromingen gehad en we hebben altijd hulp ontvangen van andere Europese landen.”

Propaganda

Wendt, die eerder werkte aan de levering van mondkapjes aan Italië, vindt dat de EU meer eensgezind moet reageren op de massale propaganda uit China. Beijing kon op veel lof rekenen in Italië door op grote schaal beademingsapparatuur en mondkapjes te leveren, waarvan een deel niet eens goed functioneerde. “Het was een echte propagandashow,” aldus Wendt. “Het is een van de redenen waarom ik vind dat we meer moeten doen.”

Maar gezondheidszorg is nog altijd een zaak van individuele lidstaten en er was tot nu toe weinig animo om meer taken aan de EU over te dragen. “We hebben een betere coördinatie nodig tussen staten, maar dat betekent dat we meer soevereiniteit aan Brussel moeten geven,” aldus Wendt.