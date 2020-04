Waarom zeer dikke mensen meer risico’s lopen

Diederik Gommers – een van de nieuwe BN’ers van de crisis – was de eerste die het noemde, en als nieuwbakken BN’er uiteraard bij Jinek: heel veel coronaslachtoffers hebben veel overgewicht. Dat was gebaseerd op zijn indruk, maar er komt steeds meer ondersteunend bewijs.

In China was 45 procent van de ernstig zieken obees, tegenover slechts 10 procent van de patiënten met milde klachten. En in Groot-Brittannië blijkt uit een eerste onderzoek onder ruim 700 ic-patiënten dat 70 procent (veel) te zwaar is, constateert het ND.

Hoogleraar Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog in het Erasmus MC en gespecialiseerd in obesitas legt uit. In buikvet worden ontstekingsstofjes geproduceerd die het ontstaan van hart- en vaatziekten en diabetes type 2 aanwakkeren. Precies de aandoeningen die bij een coronabesmetting een ernstiger beloop lijken te veroorzaken. En dan heeft het virus zelf ook nog een opmerkelijk kenmerk: het dringt onze cellen binnen door zich te hechten aan een soort antenne aan de buitenkant (ACE2). Het coronavirus is specifiek dol op ACE2-receptoren in de longen. Het grijpt zich aan dit eiwit vast en dringt vervolgens de longcellen binnen. Hoe meer vetweefsel, des te meer ACE2-receptoren, des te meer plek voor het virus om schade aan te richten.