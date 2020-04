Hoeveel risico loop je op besmetting als je naar de supermarkt gaat?

Even op je gemakje de lekkerste appels uitzoeken of ter plaatse eens gaan bedenken wat je vanavond wilt eten, is er niet meer bij. Schielijk om ons heen kijkend, haasten we ons door het mijnenveld dat de supermarkt momenteel is. Je medemens is het grote gevaar. Maar lopen we nu echt zoveel risico op besmetting?

Volgens viroloog Bert Niesters, hoofd klinische virologie bij het Universitair Medisch Centrum Groningen en hoogleraar medische microbiologie, is paniek niet nodig, voorzichtigheid wel, zo legt hij uit in het AD.

“Denk vooraf goed na wat je nodig hebt, zodat je een dag later niet wéér hoeft te gaan”, adviseert hij bijvoorbeeld. “Maak een duidelijk boodschappenlijstje. Dat helpt je ook om efficiënt door de supermarkt te gaan.”

Mondkapjes vindt de hoogleraar geen goed idee. “Dat biedt alleen maar schijnveiligheid. Met een mondkapje kun je het virus gewoon oplopen, bijvoorbeeld als het niet goed aansluit op je gezicht. En als het virus op je handschoen zit en je raakt je gezicht aan, kun je ook besmet raken. Het is veel nuttiger om voor en na je bezoek aan de supermarkt je handen goed te wassen.”

Voor besmetting via winkelwagentjes of voedingsmiddelen hoeven we niet bang te zijn. “Laten we niet te paniekerig doen”, zegt Niesters. “Supermarkten maken hun karretjes en mandjes extra goed schoon en desinfecteren regelmatig. De kans dat je via aanraking met een mandje of karretje besmet raakt is klein.”

Ook is de kans dat het virus overleeft op karton of plastic minimaal. Alleen in een laboratorium onder perfecte omstandigheden en met hoge doses van het virus kan dat. “Het is totaal onnodig om je daar zorgen over te maken”, aldus Niesters.

De viroloog vindt dat Nederlanders te panisch zijn geworden. “Het lijkt wel alsof veel mensen ineens smetvrees hebben en bang zijn dat het virus op iedere verpakking zit. Dat zegt wellicht iets over hoe serieus we met de huidige crisis omgaan, maar die angst gaat te ver. We hebben in dit land duidelijke regels afgesproken. Ga als je verkouden bent niet naar de supermarkt. Neem geen kinderen mee. Houd afstand. Was je handen grondig bij thuiskomst. Houd je hier aan, dan kan er weinig gebeuren.”