RIVM-cijfers: ziekenhuisopnames blijven dalen

Net als de afgelopen dagen zijn er weer minder mensen zo ziek geworden van het virus dat ze moesten worden opgenomen in een ziekenhuis. Het waren er 253. Het aantal doden is volgens de cijfers van het RIVM met 115 gestegen tot 1766. Er werden 904 mensen positief getest. Het aantal mensen waarvan vaststaat dat ze besmet zijn of waren is daarmee gestegen tot 17851.

*Het werkelijke aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt

** Er is een vertraging tussen de dag van overlijden en de dag dat overlijden gerapporteerd wordt.