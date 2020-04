4 redenen waarom het coronavirus zwarte Amerikanen veel zwaarder treft

De cijfers zijn ontluisterend: de voornamelijk zwarte bevolking van The Bronx raakt ongeveer net zo vaak besmet met het coronavirus als de rest van New York, maar overlijdt twee keer zo vaak. In een stad als Milwaukee vormen Afro-Amerikanen de helft van alle besmettingen, maar 81 procent van de sterfgevallen. Hoe kan het verschil zo groot zijn?

The Huffington Post noemt vier redenen, die eigenlijk allemaal voortkomen uit armoede: