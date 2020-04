Als je dit ziet, blijf je zeker binnen: Simulatie toont wat één hoestje aanricht in de supermarkt

Één kuchje in de supermarkt en iemand twee gangen verderop kan worden besmet. Dat blijkt uit een simulatie van Finse wetenschappers. De beelden zijn niet erg smakelijk. Vermoedelijk kies je er nu toch voor om je boodschappen te laten bezorgen. Voor de rest van je leven.

Als je praat, maar vooral als je hoest of niest komen er minuscule druppeltjes (aerosolen) uit je mond, die zich door de lucht verspreiden. De Aalto-universiteit in Helsinki heeft samen met het Finse Meteorologisch Instituut, het VTT Technisch Onderzoekscentrum van Finland en de Universiteit van Helsinki onderzocht hoe ver de druppeltjes komen en hoe lang ze blijven hangen. De resultaten vielen niet mee.

Onafhankelijk van elkaar voerden de vier onderzoeksinstanties tests uit met een supercomputer. Ze kwamen tot dezelfde conclusie: iemand die niest of hoest in de supermarkt kan een persoon twee gangen verderop nog besmetten.

“Iemand die besmet is met het coronavirus, kan hoesten en wegwandelen, maar laat dan extreem kleine aerosoldeeltjes achter die het coronavirus dragen. Deze deeltjes kunnen in de luchtwegen van anderen in de omgeving terechtkomen”, legt assistent-professor Ville Vuorinen van de Aalto-universiteit uit.

Dat ziet er zo uit: