“70 procent ic-patiënten houdt langdurig klachten”

Wie op een intensive care heeft gelegen, houdt daar vaak voor lange tijd psychische klachten aan over. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek in zeven ziekenhuizen, waarover de NOS schrijft.

Daarvoor worden nu 2.000 patiënten vijf jaar lang gevolgd. Dat moeten er 12.000 worden. Volgens de onderzoekers lijdt 70 procent aan PICS (Post Intensive Care Syndroom). Ongeveer een jaar na hun opname zijn ze somber of angstig, hebben ze geheugen- of concentratieproblemen of moeite met de verwerking van prikkels. Ook hebben ze nog last van de verloren spiermassa.

Het gaat in het onderzoek niet om coronapatiënten, maar die zullen vermoedelijk nog ernstiger klachten houden. De onderzochte patiënten lagen gemiddeld vijf dagen op de IC, terwijl coronaslachtoffers er zo’n drie weken liggen. “Dat is een logische aanname op basis van de gegevens waarover we nu beschikken, maar dat moet nog wel bewezen worden,’ aldus projectleider Mark van den Boogaard.