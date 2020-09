Pas op met rauwe kip: bacterie campylobacter in opmars

Mogelijk heb je net een laatste nazomers barbecuetje gepland. Geniet daar ook zeker van, maar pas wel op met kip. De bacterie campylobacter is aan een opmars bezig, schrijft RTL Nieuws. En daar kun je flink ziek van worden.

“Het merendeel van de campylobacter-infecties wordt veroorzaakt door rauwe kip”, zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum tegen de nieuwssite. “De bacterie kan ook worden aangetroffen in varkens- en rundvlees. In de zomermaanden zie je een piek, mogelijk te wijten aan het barbecueseizoen.”

Stiefbroertje

De bacterie wordt het ‘onbekende stiefbroertje van salmonella’ genoemd, terwijl er in 2018 meer mensen ziek door zijn geworden dan door salmonella. “Het is niet alleen een lastiger woord, maar ook lastiger te bestrijden”, zegt Van der Vossen. “Zo worden eieren en kippen voor de slacht gevaccineerd tegen salmonella, maar tegen campylobacter kan dat niet.”

Beroerd

Onschuldig is een besmetting allerminst. “Je kunt flink beroerd worden. Je krijgt dan een aantal dagen last van diarree en overgeven. In uitzonderlijke gevallen kan het ook je zenuwstelsel aantasten, of leiden tot de dood – dat zijn dan meestal ouderen die uitdrogen door de diarree.”

Zorg er dus voor dat je kip lang genoeg bakt (van binnen op 65 graden), bewaar het zo lang mogelijk op hooguit 4 graden en haal het pas uit de koelkast als je gaat barbecueën. Leg het restant zo snel mogelijk weer terug.