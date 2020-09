3 tips van viroloog Anthony Fauci om gezond te blijven

Lauwwarm citroenwater, periodiek vasten, groene smoothies of eiwitrijke kwark, de moderne mens legt zichzelf een ingewikkeld voedingspatroon op in de hoop gezond te blijven. Nergens voor nodig weten experts. Amerika’s bekendste viroloog Anthony Fauci komt met 3 simpele tips om je immuunsysteem in topvorm te houden.

Slaap genoeg

Ons lichaam functioneert het beste na 7 tot 8 uur slaap. Beknibbel daar nooit op. Eet gezond

De viroloog adviseert een mediterraan eetpatroon met veel groente, olijfolie, volle granen, vis en wat fruit. Vermijd stress

“We weten dat stress het immuunsysteem kan beïnvloeden”, zegt Fauci. En hoe ga je stress tegen? Door genoeg vrije tijd te nemen en lekker te bewegen.

Fauci zei over zijn drie tips: “Dit is veel gezonder dan vitaminesupplementen of iets dergelijks in te nemen.”