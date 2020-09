“Duitsers houden zich niet beter aan de coronaregels, wel is het beleid consequenter”

Vanaf het begin van de coronacrisis doet Duitsland het beter dan veel andere landen in Europa: minder coronadoden, minder besmettingen en voldoende testcapaciteit. De Volkskrant vroeg Duitsland-correspondent Sterre Lindhout hoe de oosterburen dat voor elkaar krijgen.

Volgens Lindhout houden Duitsers zich niet beter aan de coronaregels dan Nederlanders. Er zijn ook weleens illegale feesten en in de kroeg wordt stiekem gedanst. Wel zijn mondkapjes verplicht. “In winkels, overheidsgebouwen en bijvoorbeeld stations zijn mondkapjes verplicht, maar veel mensen dragen ze ook op straat.”

Handhaving

Haar verklaring? “Ik denk dat het komt doordat er beter wordt gehandhaafd en meer getest: een miljoen mensen per week op een bevolking van circa 80 miljoen.” Ze legt uit: “Je kunt hier vrijwel overal binnen een dag getest worden. En dan heb je vervolgens binnen 24 of 48 uur een uitslag.”

Die testsnelheid komt weer door de grotere labcapaciteit. “Duitsland heeft als voordeel dat er veel laboratoria zijn. Inmiddels ontstaan er wel wat zorgen of het allemaal vol te houden is als buitenlandse reizigers straks ook allemaal getest moeten worden.”

Podcasts

“Ze vinden het overigens wel raadselachtig waarom andere landen het minder goed voor elkaar hebben dan Duitsland.” Lindhout noemt toch enkele redenen: “Het beleid is hier consequenter. Het streven was altijd het virus in te dammen en ziekenhuizen niet te overbelasten. Ze leggen het hier ook beter uit. Er zijn hier een paar virologen met een podcast.”

“Wat me verder opvalt, is dat de Duitsers niet terugschrikken van harde noodmaatregelen. In juni en juli waren er uitbraken in de vleesindustrie. Toen hebben ze direct een hek gezet om de panden waar Oost-Europese werknemers woonden. Daarmee zijn de regionale uitbraken snel ingedamd.”