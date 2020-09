Man overlijdt na eten van anderhalve zak drop per dag

Een 54-jarige man uit de Amerikaanse staat Massachusetts is overleden, omdat hij te veel drop at, zeggen artsen.

De bouwvakker, wiens naam niet wordt genoemd, at naar verluidt anderhalve zak drop per dag. Hij had geen klachten tot hij in een fastfoodrestaurant plots een hartaanval kreeg. Artsen beschrijven het geval deze week in vakblad New England Journal of Medicine en stellen dat de stof glycyrrizine in de drop de doodsoorzaak moet zijn geweest. ,,We hoorden dat deze patiënt een slecht eetpatroon had en veel snoep at. Kan zijn ziekte veroorzaakt zijn door zijn dropconsumptie?” vraagt dr. Elazer Edelman zich af in het stuk.

Hij haalt studies aan die aantonen dat glycyrrizine, een stof die wordt gewonnen uit zoethoutwortel en vaak aan drop wordt toegevoegd, tal van problemen kan veroorzaken, zoals ‘hoge bloeddruk, een te laag kaliumgehalte, een te hoge pH-waarde, hartritmestoornissen en nierfalen’. De patiënt bleek last te hebben van al deze aandoeningen.

De man was enkele weken voor zijn dood overgestapt op een ander type snoep: de rode winegums waren ingeruild voor drop. Een andere arts, Andrew Lundquist, stelt in het rapport dat de drop de Amerikaan fataal is geworden. “Verder onderzoek heeft uitgewezen dat zijn recente overstap naar drop het gevaarlijk lage kaliumgehalte heeft veroorzaakt.” Daar zou hij uiteindelijk de hartaanval door hebben gekregen.