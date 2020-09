Gommers: ‘Die lockdown gaat er komen’

“Die lockdown gaat er komen. Ik ben er niet bij betrokken, maar ik voel dat.” Dat zei Diederik Gommers vandaag in De Coen en Sander Show op Radio 538.

“Het lukt ons niet om het aantal besmettingen omlaag te krijgen,” denkt de voorzitter van de Vereniging voor Intensive Care. Hij pleit wel voor een op maat gemaakte lockdown, “meer voor de ouderen dan voor de jongeren.” Want Gommers vindt ook: “We hebben het hier niet alleen over gezondheidszorg, maar ook over economie en sociaal leven.”

De voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER), Mariëtte Hamer, noemt een tweede piek van besmettingen zelfs “desastreus voor de economie”. Ze vervolgt: “Het kabinet doet er goed aan om elke dag duidelijk te maken dat het 5 voor 12 is en dat we alles moeten doen om een verdere uitbraak te voorkomen. De GGD’s moeten beter geholpen worden. En we moeten maatregelen nemen die zo min mogelijk verstorend zijn voor de economie.”