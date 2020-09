Hoe het echt zit met de 38 doden

Gisteren was er grote schrik toen RIVM en GGD-cijfers lieten zien dat het aantal mensen dat is overleden aan COVID-19 was gestegen met 38. Dat het aantal doden stijgt is bekend en logisch: meer zieken betekent meer doden. Maar deze stijging was wel erg fors.

In de loop van de middag bleek dat het RIVM verwarring zaaide. De cijfers waren ‘opgeschoond’. Met name de GGD IJsselland bleek voor de zomer een aantal doden niet in de statistieken te hebben verwerkt. Dat gebeurde gisteren plotseling – en zonder uitleg – alsnog.

De rekenaars van Datagraver hebben gedaan wat het RIVM naliet en de sterfgevallen gerapporteerd in de week waarin ze vielen. Let op: de sterftecijfers over de afgelopen week (die nog hoger zullen worden) zijn ook na de correctie sterk gestegen