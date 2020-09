Nederlandse regio’s behoren tot gebieden met meeste besmettingen van West-Europa

Nederland behoort zo langzamerhand tot de slechtste jongetjes van de klas in Europa. Waar het aantal coronabesmettingen in Duitsland en Italië relatief klein blijft, kleurt de kaart van Nederland, net als die van Frankrijk en Spanje diep donkerrood.

Datajournalist Jasper Bunskoek van RTL Nieuws vergeleek de coronacijfers van 950 regio’s in 11 verschillende landen. “Een doorsnee regio heeft op dit moment ongeveer 15 nieuwe positieve testen per 100.000 inwoners per week. Alle Nederlandse regio’s zitten daar boven. Amsterdam en Den Haag behoren zelfs tot de top-10 van meest besmettelijke regio’s in West-Europa.”

Parijs voert de lijst aan met 231 positieve testen per 100.000 inwoners. Amsterdam staat op de zesde plaats en is de eerste niet-Franse regio met 194 positieve tests per 100.000 mensen.

Over het hele land gezien telt Spanje veruit de meeste positief geteste inwoners per dag, bijna 25 per 100.000 inwoners. Dat is ongeveer het dubbele van Nederland. In Duitsland test echter maar een vijfde positief vergeleken met ons land.

Bij onze oosterburen worden strengere maatregelen ingesteld zodra het aantal besmettingen de grens van 50 per 100.000 inwoners overschrijdt. Dat gebeurde in Amsterdam al op 9 augustus. Pas meer dan een maand later, toen er drie keer zoveel besmettingen waren, werden de maatregelen ietsje strenger.