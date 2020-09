Na maanden nog steeds zware coronaklachten: “Ik werk maar 2 uur per dag”

Sommigen hebben geen enkel symptoom, anderen worden zwaar ziek en zijn een half jaar na besmetting nog steeds niet de oude. Hoe het coronavirus jou treft, valt niet te voorspellen. Enkele jonge mensen met wie RTL Nieuws sprak, zijn maanden nadat ze Covid-19 opliepen nog steeds niet genezen.

De Amsterdamse Suus Meier Mattern (35) vertelt: ,,Als iemand mij toen op 20 maart zou vertellen dat ik vandaag na ruim 27 weken nog steeds niet de oude zou zijn, zou ik hard hebben gelachen. Ik was namelijk altijd een ondernemende, fitte en heel actieve vrouw. Nu ben ik dagelijks nog zeer vermoeid, vergeetachtig en heb ik een slecht concentratievermogen. Ik werk maar 2 uur per dag en ik moet elke week naar een longfysiotherapeut. Gelukkig zijn mijn longen gecontroleerd in het ziekenhuis en heb ik geen blijvende schade aan dit virus overgehouden, maar iedereen in mijn naaste omgeving kan zien dat ik nog lang de oude Suus niet ben.”

Ook de 22-jarige Wianda Nanninga uit Heerenveen kan nog lang niet alles als gevolg van de virusinfectie. ,,Van traplopen, stofzuigen, fietsen, boodschappen doen, blijf ik klachten houden. Die klachten variëren van kortademigheid, druk en steken op de borst, vermoeidheid waardoor spieren erg slap worden, hoofdpijn en ik ben snel duizelig. Het liefst ga ik volgende week weer 32 uur aan het werk als verpleegkundige en weer lekker sporten. Dat dit nog steeds niet kan, is mentaal soms best pittig.”

Yvanna Armstorff (47) uit Vreeswijk is nog steeds kortademig vertelt ze aan de nieuwssite. ,,Ik ben altijd iemand geweest die nooit zeurt, maar dit virus hakt er echt in. Ik ben nog elke dag benauwd, heb pijn op mijn borst en ben nog heel vermoeid. Daarnaast ruik en proef ik nog steeds niets en heb ik een longinhoud van iemand die zwaar astma heeft. Daarvoor moet ik nu dagelijks drie keer puffen om meer lucht te krijgen en mijn longen te beschermen tegen een longontsteking.”