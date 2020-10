Zijn zoete aardappels echt gezonder dan Hollandse piepers?

Uit de koekenpan, in een ovenschotel of gefrituurd, veel mensen vinden zoete aardappels lekkerder dan gewone, maar of ze ook gezonder zijn? Dat ligt eraan wat je belangrijk vindt.

De van oorsprong Zuid-Amerikaanse zoete aardappel is niet meer weg te denken uit de Nederlandse keuken. Het gewas heeft een erg gezond imago. Met name omdat het geen aardappel is, maar een knol, gevoelsmatig meer een groente dus. Voedingsdeskundige Manon Wouters in het AD: ,,De zoete aardappel lijkt qua structuur natuurlijk best veel op een aardappel. Maar het is een knolgewas en onderdeel van de windefamilie. De normale aardappel behoort tot de nachtschadefamilie.”

Suiker

Maar hoe gezond is die zoete aardappel nu echt? Er zit meer suiker in dan in een gewone aardappel, namelijk 4,2 gram per 100 gram tegenover 0 gram. Dat is ook niet verwonderlijk. Een zoete aardappel heet niet voor niets zo: hij is nogal zoet en dat komt door de suiker. Van de andere kant bevat een zoete aardappel meer vezels, die erg gezond zijn en die je bovendien langer een verzadigd gevoel geven.

Vitamines

Wat vitamines betreft doen beide gewassen weinig voor elkaar onder. De zoete aardappel bevat veel betacaroteen en ook meer vitamine C en calcium dan de gewone aardappel. De Hollandse pieper heeft dan weer meer magnesium en vitamine B6. Voor de lijn maakt het ook niet zo gek veel uit welke je neemt. Een rauwe zoete aardappel bevat 98 kilocalorieën per 100 gram, de gewone variant 88.

Een echte winnaar is er niet wat gezondheid betreft. Het gaat er dus vooral om wat je lekkerder vindt. Een beetje variëren is misschien wel het beste advies.