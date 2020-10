Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen 27.485 positieve coronatests geregistreerd. Dat is een stijging van 42,2 procent ten opzichte van een week eerder. Ook is het aantal ziekenhuisopnames gestegen. Een afname wordt pas half oktober verwacht.

Uit de RIVM-weekupdate blijkt verder dat in één week tijd 925 ziekenhuisopnames en 89 coronagerelateerde sterfgevallen zijn gemeld. Dat waren er een week eerder respectievelijk 601 en 102.