We eten veel te weinig groente: ‘Terwijl het zo belangrijk is voor je weerstand’

Groente en fruit zijn gezond, maar we hebben er niet altijd evenveel zin in. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid haalt de gemiddelde Nederlander dan ook niet. Sterker nog, we eten maar net iets meer dan de helft van wat het Voedingscentrum aanbeveelt.

,,Volwassenen eten in Nederland gemiddeld 145 gram groente en 116 gram fruit per dag, blijkt uit de laatste peiling van het RIVM’’, zegt Iris Groenenberg van het Voedingscentrum tegen AD.nl. Aanbevolen is 250 gram groente en 200 gram fruit per dag. ,,Terwijl juist groente en fruit belangrijke voedingsmiddelen zijn om je weerstand op peil te houden.’’

Wat we het liefst eten? ,,Tomaat, wortel, sla, komkommer, ui, sperziebonen en roerbakgroente. Bij fruit is de appel topfavoriet, gevolgd door banaan, peer, mandarijn, sinaasappel, druiven en aardbeien.’’

Je zou verwachten dat de ene groente gezonder is dan de andere. Maar volgens Groenenberg is er geen top 5. ,,Er is geen groente- of fruitsoort superieur aan de andere, we moeten variëren om alle goede stoffen binnen te krijgen.’’

Er zijn ook experts die 500 gram groente per dag aanbevelen. Maar of dat nodig is? ,,Als je zo veel groente eet, moet je wel oppassen dat er geen andere essentiële onderdelen van de Schijf van Vijf wegvallen. Je hebt uit elk vak iedere dag iets nodig. Groenten leveren weinig calorieën en wel veel goede stoffen, dus er is niet veel mis mee.’’