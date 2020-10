RIVM: gedeeltelijke lockdown mogelijk veel langer nodig

De ‘gedeeltelijke lockdown’ zoals die sinds woensdagavond van kracht is, kan mogelijk tot in december duren. Jaap van Dissel van het RIVM zegt tegen de NOS dat hij een langere periode verwacht “waarin de aantallen verhoogd zijn”. De besmettingscijfers zullen eerst nog verder toenemen voordat een eventuele afname volgt, verwacht hij. Van Dissel houdt er daarom rekening mee dat de nieuwe coronamaatregelen niet al na vier weken versoepeld kunnen worden, maar langer of veel langer zullen duren