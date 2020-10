Belgische huisarts droeg geen mondkapje, besmette mogelijk tientallen patiënten

Sinds vrijdag steeg het aantal coronabesmettingen in de Belgische gemeente Kruisem plotseling heel hard. Zaterdag waren er 104 besmette mensen. Het zou allemaal de schuld van de dokter zijn.

Leon G., de 68-jarige huisarts van het plaatsje Ouwegem, dat bij de gemeente Kruisem hoort, blijkt besmet. Hij droeg niet altijd een mondkapje, terwijl hij wel nog patiënten behandelde. Pas op het moment dat Leon positief testte, sloot hij zijn praktijk. ,,In de drie dagen tussen het ziek worden en mijn positieve test ben ik blijven werken. Er zijn patiënten bij me geweest. Allemaal mensen die ik mogelijk kan hebben besmet.’’

De arts wordt nu uitgescholden en bedreigd. ,,Ik heb die mensen alleen maar willen helpen. Heel mijn leven heb ik zó mijn best gedaan. En nu krijg ik dit op mijn bord. Ik weet niet of ik straks opnieuw mijn praktijk open’’, zegt hij tegen Belgische krant Het Laatste Nieuws.

Volgens onderzoekers kunnen er meer dan honderd mensen besmet zijn geraakt via de huisarts. ,,Het is onbegrijpelijk en ronduit schandalig dat een huisarts zo onzorgvuldig is. Een dokter heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Onze artsen en verpleegkundigen hebben het al zo zwaar om deze crisis in te dammen’’, aldus dokter Farah Vansteenbrugge, die tests in het dorp coördineert tegen HLN.