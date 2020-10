Deze influencer geloofde niet in corona, nu is hij eraan overleden

De Oekraïense fitness-influencer Dmitriy Stuzhuk dacht dat Covid-19 niet bestond. Hij overleed uiteindelijk aan complicaties van de ziekte.

Stuzhuk, die meer dan een miljoen volgers had op Instagram, raakte besmet tijdens een trip naar Turkije. Terug in Oekraïne werd de 33-jarige fitness-fanaat positief getest en werd hij ernstig ziek. Hij moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Na acht dagen zou hij naar huis mogen, maar toen kreeg hij plots complicaties aan zijn hart.

In allerijl werd de man, die op sociale media een gezonde leefstijl promoot, weer naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou toen al “bewusteloos” en in “kritieke toestand” zijn geweest, zegt zijn ex-vrouw Sofia (25). “Ik deed wat ik kon zodat de vader van mijn drie kinderen zou overleven, maar het ligt niet meer in mijn handen.” Even later blijkt hij overleden. “Enkel warme herinneringen blijven over en drie prachtige kinderen”, schreef ze.

De influencer kwam tot inkeer wat het coronavirus betreft en wilde vanuit het ziekenhuis zijn volgers nog waarschuwen. “Ik was iemand die dacht dat Covid-19 niet bestond, tot ik ziek werd. Het is een zware ziekte”, zei hij vlak voor hij overleed.