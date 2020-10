Baby’s krijgen dagelijks mogelijk miljoen microplastics binnen via fles

Baby’s die melk drinken uit een plastic fles kunnen dagelijks meer dan een miljoen plasticdeeltjes binnen krijgen. Daarvoor waarschuwen onderzoekers, die vinden dat de richtlijnen voor het gebruik van de flesjes moeten worden aangepast.

Ouders kunnen de poedermelk beter bereiden in een bakje dat niet van plastic is en de melk pas in de fles doen als hij is afgekoeld, want hoe warmer het water is waarin de melk wordt opgelost, hoe meer microplastics er vrijkomen. Om die reden wordt ook magnetrongebruik afgeraden. Ook kun je de fles beter niet schudden.

Onderzoekers van de universiteit van Dublin bestudeerden tien verschillende soorten plastic flesjes en keken naar een jaar oude baby’s in 48 landen. Gemiddeld kregen zij 1,58 miljoen deeltjes microplastic per dag binnen. In flesjes van polypropyleen kunnen per liter tot 16 miljoen plasticdeeltjes vrijkomen. De onderzoekers, wiens studie in vakblad Nature Food verscheen, benadrukken dat ze niet weten of het plastic schadelijk is voor de gezondheid, maar dat zou dringend moeten worden onderzocht, klinkt het.