De kleine daling in het aantal besmettingen gisteren was (nog) niet het begin van een trend omlaag. Vandaag is de aantal weer gestegen.

8182 nieuwe besmettingen

opnames 93

IC 66

doden 46

Het Red-team, een groep onafhankelijke deskundigen, meent dat de scholen minstens twee weken dicht moeten om het tij te keren