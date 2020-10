Je denkt dat op de IC alleen maar 75+’ers liggen? “Ook mensen die drie keer per week sporten kan het overkomen.’’

Het aantal mensen dat op de IC terecht komt is in een week tijd met 50 procent gestegen. Het aantal doden stijgt ook weer snel. Volgens sommigen gaat het daarbij over ‘dor hout’: stokoude mensen die al bijna dood waren en door corona het laatste zetje krijgen. Dr. Ernst Kuipers legde bij Op1 uit hoe fout dat idee is.

Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg over patiënten op IC’s: ‘’De beleving dat het daar alleen maar 75+’ers liggen klopt niet. Ook mensen die drie keer per week sporten kan het overkomen.’’ #Op1 pic.twitter.com/2FJmhl58zu — Op1 (@op1npo) October 21, 2020