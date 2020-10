In een op de zeven huizen is de luchtkwaliteit slecht: dit doe je er aan

We maken ons druk om stinkende auto’s, rokende fabrieken of de kerosinedampen van vliegtuigen, maar we zouden ook eens moeten kijken naar de luchtkwaliteit in huis. Die is vooral bij energiezuinige woningen vaak onder de maat.

In 15 procent van de woningen wordt met name ’s avonds de fijnstofnorm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) overschreden. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en Inhome Air Quality Consortium, die in honderd Nederlandse woningen een jaar lang metingen deden. Gemiddeld werd er in een op de zeven woningen te veel fijnstof gemeten, maar de verschillen waren groot. In sommige huizen was de lucht altijd prima, terwijl in andere woningen de normen meer dan 35 dagen per jaar werden overschreden.

Belangrijkste oorzaak: koken. Een goede afzuigkap helpt, net als de pan achter op het fornuis plaatsen, zodat zoveel mogelijk kookdampen de afzuigkap in gaan. Verder scheelt het om niet zo lang te bakken en niet op heel hoge temperatuur, zoals bij wokken. Gek genoeg, draagt ook het branden van kaarsen behoorlijk bij aan de hoeveelheid fijnstof in je huis. Veel luchten is dan ook belangrijk.

Met name nieuwe woningen, die energiezuinig zijn, hebben problemen met de luchtkwaliteit: ter isolatie zitten ze vaak hermetisch dicht. De warmte ontsnapt dan niet, maar de vieze lucht kan ook niet weg.