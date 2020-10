‘ „Je wilt mensen niet bang maken, maar dit is wel echt wat er aan de hand is. Het gaat wel echt ergens over.”’

De zorg kraakt alweer in zijn voegen. Er liggen 2.073 coronapatiënten in 75 ziekenhuizen, dat waren er in juli een handvol. Zeg niet dat niemand het zag aankomen, want een heleboel mensen zagen het aankomen, onderwie Ernst Kuipers, directeur van het Erasmus MC tegen NRC: “In juli waren de besmettingen heel laag (3.000 in totaal), ruim de helft van wat we nu per dag hebben. Toen ging het naar 6.000 naar 12.000 naar 24.000 en naar 40.000. Het ging veel te hard.”

“Duitsland en Frankrijk hebben per hoofd van de bevolking vijf keer zo veel bedden als Nederland. Daar heeft men in deze fase veel baat bij. Bij ons is de afgelopen decennia het aantal ziekenhuisbedden erg gedaald. Onze ziekenhuiszorg is vrij efficiënt ingericht. We moeten voor de toekomst kijken of we meer bedden nodig hebben.”

Volgens Kuipers is het anders dan de eerste golf. „Bij de eerste golf overkwam het ons. Het ziekteverzuim ging toen omlaag. Mensen zeiden: ik ga werken, ik neem een pijnstiller en ga ervoor. Het was een korte, steile golf. Het steeg drie weken en na de lockdown ging het weer naar beneden. Toen dacht je: het komt goed. Nu zijn we vanaf begin september bezig met langzaam oplopende aantallen. Dan zeggen mensen eerst: ‘Het valt wel mee met die ziekenhuisopnames’. Verhoudingsgewijs waren er meer jongeren besmet, maar er is altijd het risico dat het overslaat op ouderen en dat zág je gebeuren. Ik zei in augustus al: verkijk je er niet op. Toen vond men mij een sombermans. Nu zitten we al langer dan een paar weken in een stijgende lijn en het eind is nog niet in zicht.”