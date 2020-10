Ab Osterhaus: ‘ ,,Als je nóg een week wacht, ben je weer een heel eind verder van huis.”

Dat het kabinet nog wat tijd laat verstrijken kan viroloog Osterhaus slecht begrijpen. Tegen het AD: ,,Als je nóg een week wacht, ben je weer een heel eind verder van huis.”

,,Er is een afname van de toename, zeggen ze dan. Nou, in het ziekenhuis is dat nog steeds een toename hoor.”

,,Maar we zien nog helemaal geen effecten. Nu zit je op een niveau dat lager is dan in maart, maar als je nog een week wacht, ben je een stuk verder van huis. In Israël hebben ze ook een harde lockdown gedaan, toen zaten ze qua besmettingen ongeveer op hetzelfde niveau als wij nu. Binnen twee weken zaten ze daar weer op een acceptabel niveau.”

En als we het nu eens helemaal anders doen? Niet het virus ten koste van alles kleiner maken, maar de zorgcapaciteit groter, zodat een meer besmettingen niet meteen het land ontwricht? ,,Ik ben daar niet voor. Dan zeg je: de vloer loopt vol met water, laten we meer dweilen kopen. Ik zou er zelf voor kiezen om de kraan dicht te draaien.”