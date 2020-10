Britten temperen verwachtingen: ‘We weten niet of er ooit vaccin gaat komen’

Terwijl het coronavirus weer woest op zich heen slaat, vestigen we al onze hoop op een vaccin ‘dat er misschien wel voor het eind van het jaar is’. Kate Bingham, hoofd van de Britse Vaccin-taskforce, tempert de verwachtingen.

‘We weten niet of er ooit een werkzaam vaccin gaat komen,’ schrijft ze in The Lancet. ‘Het is belangrijk om te waken voor overdreven optimisme. De eerste generatie vaccins is waarschijnlijk niet perfect. En we moeten er op voorbereid zijn dat ze niet een besmetting voorkomen, maar enkel de symptomen verminderen. En misschien werken ze niet eens bij iedereen of niet zo lang.’

Bingham noemt nog een tweede probleem: ‘Het is een grote uitdaging dat de wereldwijde productiecapaciteit voor vaccins totaal niet geschikt is voor de miljoenen doses die moeten worden geproduceerd.’ Tot slot waarschuwt de wetenschapper nog voor mutatie van het virus. ‘Sars-Cov-2 evolueert waarschijnlijk en andere zoönotische ziekteverwekkers zorgen voor risico’s in de toekomst.’

Daarom pleit ze voor internationale samenwerking. ‘Dan zijn we beter voorbereid op toekomstige pandemieën en hoeven ze niet de grootste recessie en bedreiging van het leven te veroorzaken, die de mensheid ooit heeft gekend,’ klinkt het nog.