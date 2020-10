‘Aspirine verkleint kans op overlijden bij ernstig zieke coronapatiënten’

Aspirine zou helpen tegen een ernstig verloop van Covid-19. Coronapatiënten die in het ziekenhuis lagen én dagelijks een lage dosis aspirine namen, hadden minder kans op complicaties en overlijden, dan de opgenomen patiënten die het middel niet namen.

Dat concluderen onderzoekers van de universiteit van Maryland. De patiënten namen de aspirine ter bescherming tegen hart- en vaatziekten. Degenen die aspirine slikten, hadden volgens de studie zeker 40 procent minder kans om op de intensive care te belanden of beademing nodig te hebben. Ook waren hun overlevingskansen beter.

De studie, die in vakblad Anesthesia and Analgesia verscheen, zorgt voor ‘voorzichtig optimisme’, aldus de onderzoekers. Aspirine is een goedkoop, toegankelijk en veilig medicijn dat kan helpen om ernstige complicaties te voorkomen.

De onderzoekers corrigeerden voor tal van factoren, zoals leeftijd, geslacht, BMI, ras, hoge bloeddruk, diabetes en al aanwezige aandoeningen. “We denken dat het bloed verdunnende effect van aspirine voordelen biedt bij coronapatiënten doordat het middel klonteringen voorkomt,” aldus onderzoeker Michael Mazzeffi. “Patiënten die besmet zijn kunnen overwegen om dagelijks aspirine te nemen, mits ze dat eerst met hun arts overleggen.”