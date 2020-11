De daling van het aantal besmettingen zet zich door. Op de IC’s is die afname nog niet te merken. Logisch: je wordt eerst ziek, als dat erg is kom je later in het ziekenhuis en als het dan echt slecht gaat kom je op de IC. Tussen besmetting en IC zit dus een aantal dagen

– 6.965 nieuw gemelde positieve testen

– 231 nieuwe ziekenhuisopnames

– 23 nieuwe IC-opnames

– 87 nieuwe overlijdens