Nog meer goed corona-nieuws: 4.709 besmettingen

Vanochtend maakte een farmaceutisch bedrijf, Pfizer, bekend dat hun corona-vaccin, waarvan de ontwikkeling ver is gevorderd, heel goed werkt en vermoedelijk veilig is. Naast snellere testen kan een vaccin in de komende jaren een eind maken aan het corona-tijdperk. Nederland heeft een deel van de eerste 200 miljoen Pfizer-vaccins besteld. Nederland krijgt in principe ‘pro rata’ 3,89% van de 200 miljoen vaccins. Dat zijn er 7,7 miljoen. Niet genoeg om in één keer de bevolking in te enten (zoals al werd verwacht). Wel genoeg om alle risicogroepen te voorzien.

Er is ook plaatselijk goed nieuws: de tweede golf in Nederland vlakt iedere dag af.

– 4.709 nieuw gemelde positieve testen

– 177 nieuwe ziekenhuisopnames

– 40 nieuwe IC-opnames

– 39 nieuwe overlijdens

Er liggen op dit moment 2.317 mensen met COVID in het ziekenhuis, waarvan 600 op de IC.