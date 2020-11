Waarom je echt intensief moet sporten (maar niet zo lang)

Hardlopen, wielrennen, je in het zweet werken in de sportschool, het is voor veel mensen een moetje. Misschien helpt het als je weet dat je niet zo lang hoeft te sporten voor een relatief groot gezondheidsvoordeel. Volgens Amerikaanse onderzoekers is 12 minuten per keer al erg goed voor je.

Ze ontdekten dat korte uitbarstingen van intensieve beweging een groot effect hadden op met name de gezondheid van hart en bloedvaten. Volgens de onderzoekers van het Massachusetts General Hospital (MGH) zou het 12 minuten lang omhoog jagen van hartslag en ademhaling al invloed hebben op 80 procent van de metabolieten, wat weer te maken zou hebben met een kleinere kans op hart- en vaatziekten.

“Wat ons het meest verbaasde, was het grote effect dat een heel korte intensieve training al had op de circulatielevels van metabolieten, die belangrijke lichaamsfuncties regelen als insulineresistentie, oxidatieve stress, vasculaire reactiviteit, ontstekingsniveaus en levensverwachting,” aldus onderzoeker Gregory Lewis.

De wetenschappers onderzochten de levels van 588 metabolieten van 411 mannen en vrouwen van middelbare leeftijd direct voor en na 12 minuten intensieve beweging. De hoeveelheid glutamaat, een metaboliet gelinkt aan hartziekten, diabetes en een lagere levensverwachting, nam met 29 procent af. DMGV, een metaboliet dat eveneens verband houdt met de kans op diabetes, maar ook leverziekten, daalde met 18 procent. De studie ontdekte verder dat obesitas de voordelen van lichaamsbeweging deels teniet deed.

“Deze benadering maakt het mogelijk om ons te richten op mensen met hoge bloeddruk of andere metabolische risicofactoren in relatie tot lichaamsbeweging. En ze eerder in hun leven op een gezonder traject te krijgen,” aldus onderzoeker Ravi Shah.