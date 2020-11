De drie coronavaccins op een rij: het eerste is niet per se het beste

Pfizer was de eerste die bekendmaakte een werkend coronavaccin beschikbaar te hebben. Enkele dagen later volgde farmaceut Moderna. Beide middelen beschermen vermoedelijk voor meer dan 90 procent tegen het coronavirus. Ook het vaccin van Oxford en AstraZeneca is ‘bijna klaar’.

Zowel Moderna als Pfizer maken gebruik van de zogenaamde mRNA-methode, waarbij een klein stukje genetisch materiaal van het zogeheten spike-eiwit van het SARS-CoV-2-virus wordt geïnjecteerd. Met dat eiwit hecht het virus zich aan een menselijke cel. Het Oxfordvaccin werkt door een onschuldig verkoudheidsvirus te injecteren met een klein stukje coronavirus daaraan vast.

Het grote probleem van het Pfizer-vaccin is dat het bewaard moet worden op -70 tot -80 graden Celsius. Het middel van Moderna kan worden vervoerd bij een temperatuur van -20 graden en het Oxfordvaccin moet tijdens het vervoer worden bewaard op normale diepvriestemperaturen en kan daarna zelfs gewoon in de koelkast. Het maakt het vaccin in ieder geval geschikter voor arme landen.

Ander groot voordeel van het vaccin dat door AstraZeneca wordt geproduceerd is de prijs. Het zou maar 3 euro per dosis kosten, terwijl dat van Pfizer 30 euro kost en Moderna waarschijnlijk 40 tot 50 euro gaat vragen. Van alle drie de vaccins heb je twee doses nodig.