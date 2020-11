Iedere Nederlander elke maand testen? Volgens deze viroloog is dat geen goed idee

Minister Hugo de Jonge wil vanaf maart elke Nederlander elke maand gaan testen op het coronavirus. Volgens viroloog Bert Niesters van het UMCG is dat de verkeerde aanpak. Meer testen vindt hij goed, maar het zou gericht moeten gebeuren zegt hij tegen RTL Nieuws.

“Als je elke Nederlander elke maand gaat testen, dan is een keer per maand heel erg weinig”, zegt Niesters. “Dan zou je elke Nederlander een paar keer week moeten testen om te kijken of het virus aanwezig is en of diegene bijdraagt aan de verspreiding van het virus.”

Volgens viroloog Niesters zegt zo’n negatieve test maar een paar dagen dat iemand niet besmet is. “Het betekent dat je de garantie hebt dat je de komende 2 à 3 dagen negatief bent.” Na een halve week kan de geteste persoon alweer positief testen.

“Ik denk niet dat je iedere Nederlander elke maand moet testen maar dat je het óf frequenter moet doen, óf gerichter, bijvoorbeeld bij scholieren of mensen die kwetsbaar zijn.” Daarnaast vindt hij het ook beter om te testen op plaatsen waar je het virus ook vindt, zoals in regio’s met veel besmettingen.