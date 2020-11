Over drie jaar geen sigaretten meer te koop in de supermarkt

Vanaf 2024 mogen er geen sigaretten meer worden verkocht in de supermarkt. Rookwaar is dan alleen nog te koop bij tankstations en tabakszaken.

Dat besluit de ministerraad morgen. Het is onderdeel van het Preventieakkoord waarin staat dat het aantal verkooppunten van tabak sterk moet worden verminderd.

Met zijn antirookaanpak wil staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid bereiken dat er in 2040 een ‘rookvrije generatie’ is. Het doel is dat dan minder dan 5 procent van de volwassen Nederlanders rookt.