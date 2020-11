Coronapatiënten meest besmettelijk bij eerste symptomen

Wie het coronavirus oploopt, is het meest besmettelijk in de eerste vijf dagen vanaf het moment dat de symptomen beginnen. Dat blijkt uit een grote overzichtsstudie.

Volgens de vergelijking van 79 grote studies piekt het aantal virusdeeltjes meteen als de klachten beginnen, maar is een patiënt tot vijf dagen daarna nog erg besmettelijk. Tot negen dagen nadat iemand symptomen krijgt, is het virusniveau nog sterk genoeg om anderen te besmetten. Gemiddeld genomen werd het virus nog in neus en keel gevonden tot zeventien dagen na de eerste verschijnselen.

De Britse onderzoekers, wiens studie in de Lancet Microbe verscheen, benadrukken dan ook het belang van vroegtijdige isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. “Mensen moeten echt gestimuleerd worden om in quarantaine te gaan, zodra ze symptomen krijgen, zelfs als die mild zijn. Tegen de tijd dat mensen de testuitslag krijgen, is de meest besmettelijke fase misschien al voorbij.”