De helft van de Nederlanders is te zwaar: zo slecht is dat voor je lijf

In 2019 had 50,1 procent van de Nederlanders last van overgewicht. Bij zo’n 15 procent was er sprake van obesitas. Als zoveel mensen er mee kampen, zou je kunnen denken dat het zo erg niet is. Maar zeker wie véél te dik is, kan daarvan de gevolgen gaan ondervinden.

Bij een BMI tussen de 25 en 29,9 is er sprake van overgewicht. Volgens de Hartstichting hebben ‘mensen met overgewicht een grotere kans op het ontwikkelen van diabetes, een hoog cholesterol en een hoge bloeddruk. Ook is de kans op hart- en vaatziekten vergroot’. Onderzoekers van Imperial College Londen en de universiteit van Cambridge schrijven in het European Heart Journal eveneens dat dikke of obese mensen een verhoogd risico hebben op hart- en vaatziekten, zelfs als ze medisch gezien gezond lijken.

Maar de nadelige gezondheidseffecten gaan verder. “Het heeft zowel een negatief effect op de levenskwaliteit als de levensverwachting,” zegt professor Bart Van der Schueren (Obesitaskliniek UZ Leuven) in HLN. “Mensen met overgewicht overlijden vroegtijdig, lopen meer risico op diabetes type 2 en het ontwikkelen van kankers, cardiovasculaire aandoeningen, hypertensie, slaapapneu, heup- en kniefracturen… Daarnaast is er de psychische weerslag, kan het je belemmeren om een job te vinden…”

Kanttekening: vooral obesitas is heel ongezond, een beetje overgewicht is veel minder ernstig.