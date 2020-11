Duitsland ons grote voorbeeld? Nu relatief meer besmettingen dan hier

Lange tijd zagen we Duitsland als voorbeeld van hoe het wél moest, zo’n pandemie aanpakken: er waren weinig besmettingen, strenge maatregelen en genoeg ic-bedden. Maar ook daar houden ze corona niet tegen. Er zijn nu meer besmettingen dan in Nederland.

Vandaag werd de miljoenste besmetting vastgesteld. Volgens de laatste cijfers van het Robert Koch Instituut (RKI) kwamen er bijna 23.000 besmettingen bij op één dag. Daarmee zijn er officieel zowel in absolute als in relatieve zin meer coronagevallen bij onze oosterburen dan bij ons. Duitsland heeft nu 27,5 besmettingen per 100.000 inwoners, Nederland staat momenteel op 25,9 per 100.000.

Al sinds begin deze maand geldt in Duitsland een ‘lockdown light’ wat kortgezegd inhoudt dat alleen scholen, winkels, kappers en kinderopvang nog open zijn. De horeca is dicht evenals musea, theaters, bioscopen en sportscholen.