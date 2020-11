Ook na vaccinatie in quarantaine: ‘Mogelijk brengen gevaccineerde mensen virus over’

Zelfs als het vaccin beschikbaar is, is het nog niet gezegd dat alle ellende voorbij is. De Belgische viroloog Steven Van Gucht stelt dat het nog onzeker is of het vaccin ook voorkomt dat je anderen kunt besmetten.

“We weten nog niet echt of het vaccin ons gaat beschermen tegen de besmetting. Misschien kunnen we toch nog drager zijn van het virus en geen symptomen ontwikkelen. Dat is potentieel een risico”, legde Van Gucht uit. “Zolang dat niet duidelijk is, moeten we ervan uitgaan dat het mogelijk is dat ook na vaccinatie mensen nog steeds in quarantaine moeten worden geplaatst. Zeker wanneer die mensen in contact komen met iemand die een verhoogd risico heeft op complicaties.”

Maar klinkt het positiever: “Naarmate meer en meer mensen gevaccineerd zijn, hoeven er minder en minder mensen in quarantaine, omdat er minder virus zal circuleren. Er zullen minder besmettingen worden vastgesteld en er zal minder noodzaak zijn om tot quarantaine over te gaan.”