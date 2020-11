Hier vinden de meeste coronabesmettingen plaats

Soms vraag je je af hoe het kan dat er dagelijks nog steeds duizenden besmettingen bijkomen als iedereen zich aan de afstandsregels houdt, handen wast en mondkapjes draagt. Er zijn drie plekken waar dat kennelijk misgaat: thuis, op het werk en op school.

Dat blijkt uit een analyse van de data van het RIVM en de GGD. Bij twee derde van de besmettingen is de bron niet bekend. Toch kan er volgens het RIVM wel een beeld worden geschetst van de belangrijkste besmettingshaarden.

Logischerwijs is dat het eigen huishouden. Het is vrij lastig afstand houden als je het bed deelt. Daarna volgt bezoek en vlak daarachter werk, waar de afstandsregels kennelijk ook niet worden gehandhaafd. De sportschool is verder nog een behoorlijke besmettingsbron. Feestjes blijken nauwelijks een rol te spelen, net als hotels, vakantie en de kerk, toont een tabel waar het AD over bericht.

Het Red Team, bestaande uit onafhankelijke experts, gelooft niet dat meeste besmettingen binnenshuis plaatsvinden. De grote groep mensen, die het niet weet zal op anderen plekken besmet zijn geraakt. Bovendien moet iemand corona ook het huis inbrengen en het dus ergens anders hebben opgelopen.

Het Red Team wijst dan ook vooral op die andere grote besmettingshaard: de middelbare school. De afgelopen week verdubbelde het aantal besmettingen via school en kinderopvang. Ook lopen relatief heel veel 14- tot 24-jarigen het coronavirus op. En dus hun ouders: de mensen in de leeftijdscategorie 40 tot 54 jaar. Verder zijn er veel besmettingen vastgesteld bij 10- tot 14-jarigen, terwijl die nauwelijks getest worden.