Hoeveel doses van het vaccin heeft Nederland op 4 januari? En wie mogen eerst?

Als alles meezit kan Nederland op 4 januari beginnen met vaccineren volgens coronaminister Hugo de Jonge. Heuglijk nieuws, maar stel dat ‘alles meezit’ wat betekent dat dan? Wie zijn de eerste gelukkigen?

De Europese gezondheidsautoriteit EMA moet de coronavaccins nog wel even goedkeuren. De EMA verwacht uiterlijk op 29 december een besluit te nemen over het BioNTech-Pfizervaccin en op 12 januari over dat van Moderna. Op 4 januari zouden we dus kunnen beginnen met het vaccin van BioNTech-Pfizer. Al hebben zorginstellingen zo hun twijfels. Volgens Actiz is het wel “erg enthousiast en mogelijk een beetje prematuur”.

Maar mocht het goedkomen dan beschikt Nederland in januari over 2,6 miljoen doses van het Pfizervaccin en over 400.000 Modernadoses. Aangezien er twee inentingen per persoon nodig zijn, kunnen dan 1,5 miljoen mensen worden gevaccineerd.

Wie zijn er dan als eerste aan de beurt? Het kabinet heeft een soort vaccinatiestrategietje gepresenteerd dat erop neerkomt dat er een grote groep ouderen en kwetsbaren is die prioriteit krijgt. Dat zijn in eerste instantie verpleeghuisbewoners en verstandelijk beperkten in een instelling, 60-plussers met medische indicatie, 60-plussers zonder klachten, mensen onder de 60 met een aandoening en zorgpersoneel.

Vermoedelijk gaan verpleeghuisbewoners eerst, maar over de volgorde van deze prioriteitsgroep van meer dan 6 miljoen mensen is nog niet veel bekend. Duidelijk is wel dat er in januari nog lang niet genoeg doses zijn om deze hele groep in te enten.