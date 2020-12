22 miljoen vaccins beschikbaar in eerste helft 2021

In de eerste helft van 2021 verwacht het kabinet 21,7 miljoen coronavaccins beschikbaar te hebben, staat in een brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer. De helft daarvan is echter afkomstig van Oxford/AstraZeneca, het vaccin, waarover Trouw gister schreef dat ‘het nog lang niet bij de eindstreep is’.

De rest komt van Pfizer/BioNTech en Moderna. Die vaccins moeten nog goedgekeurd worden door het Europees medicijnagentschap (EMA). Het vaccin van Pfizer wordt eind december beoordeeld en wordt dan als alles goed is in de eerste week van januari geleverd. Nederland krijgt er niet een miljoen zoals eerder gezegd, maar slechts 507.000.

Naar verwachting levert ook Moderna in januari, maar dat zijn eveneens maar 400.000 doses en in het tweede kwartaal 1,3 miljoen. Onduidelijk is wanneer het Oxfordvaccin van AstraZeneca op de markt komt. Die testfase is nog niet afgerond. Uit de resultaten die nu in The Lancet zijn verschenen blijkt dat het vaccin voor 70 procent effectief is. Dat is genoeg, maar de data zijn gebaseerd op kleine aantallen proefpersonen. Meer onderzoek is nodig.

In de Kamerbrief staat dat zorgmedewerkers van verpleeghuizen als eerste worden ingeënt, gevolgd door de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en thuiszorg. Daarna zijn de bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking aan de beurt.