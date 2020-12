Tegenslag bij ontwikkeling coronavaccin Sanofi en GSK

De farmaceuten Sanofi en GlaxoSmithKline (GSK) hebben een tegenvaller te verwerken bij de ontwikkeling van hun coronavaccin. De werking van het vaccin bij oudere patiënten is minder goed dan gehoopt en dat zorgt voor vertraging bij het ontwikkelingsprogramma. Het vaccin zal daardoor pas eind 2021 beschikbaar komen en dat is later dan eerder gedacht.

De farmaceuten zeggen dat het vaccin bij volwassenen in de leeftijd van 18 tot 49 jaar zorgt voor een immuunreactie die overeenkomt met die van patiënten die zijn hersteld van Covid-19, maar dat bij oudere mensen de immuunreactie zwak is. Dat komt volgens de bedrijven waarschijnlijk omdat de concentratie van het middel dat de afweerreactie moet opwekken, het zogenoemde antigeen, te laag is.

Er worden in februari nieuwe testen begonnen, waarbij het middel van Sanofi en GSK ook vergeleken zal worden met een goedgekeurd coronavaccin. Als deze testen positief uitvallen dan zou in de tweede helft van volgend jaar goedkeuring aangevraagd kunnen worden bij autoriteiten. Dat zorgt dan wel voor een vertraging bij het op de markt brengen tot het vierde kwartaal van 2021, terwijl hier eerder op medio volgend jaar werd gemikt.