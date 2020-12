Een paar weken lang ging het met het aantal besmettingen (per 100.000 inwoners) in Nederland beter dan in de meeste andere Europese landen.

Mar die tijden zijn alweer voorbij: Nederland is terug in de toptien. En als je de trendlijn van Nederland vergelijkt met die van de landen die het nog slechter doen, gaan we de tot 5 ook wel halen.

Het is duidelijk dat dit niet goed gaat zonder extra maatregelen. Het zal nog even duren voor die worden afgekondigd