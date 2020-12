Coronatest positief na dip in glas cola: hoe kan dat?

Een coronasneltest gaf een positieve uitslag na onderdompeling in een glas cola. De FPÖ-politicus Michael Schnedlitz wilde zo aan het Oostenrijkse parlement aantonen dat de sneltests onbetrouwbaar zijn. Dat is wel een beetje flauw, maar toch: hoe kon het misgaan?

In Oostenrijk willen ze het virus indammen door een grootschalige vrijwillige testcampagne. Volgens de rechts-populisten van de FPÖ zijn de tests onbetrouwbaar en daarmee weggegooid belastinggeld. Om zijn punt te maken dipte Schnedlitz een coronatest in een glas cola. En inderdaad, een paar minuten later gaf de test een positief resultaat.

De test reageert normaal gesproken op de eiwitten die kenmerkend zijn voor het coronavirus. Die hechten zich aan de eiwitten op de teststrip. Ze zitten natuurlijk niet in cola. Hoe je dan toch een positieve uitslag krijgt? “Cola heeft een lage ph-waarde (zuurgraad), dus er zitten zuren in”, legt Christoph Pedain van Siemens Healthineers uit aan HLN. “Dat zuur zorgt ervoor dat de eiwitten op de teststrip worden vernietigd.”

De test geeft daardoor dezelfde kleurcode als wanneer het coronavirus wordt vastgesteld, maar in werkelijkheid speelt zich een heel ander proces af. Bovendien toont het Oostenrijkse experimentje geenszins aan dat de test onbetrouwbaar is, alleen dat je hem niet in een glas cola moet stoppen.