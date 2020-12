De hamer, waarmee premier Rutte in oktober op het virus ging slaan, sloeg er naast. In oktober was Nederland in Europa nog middenmoter, nu staan we in de top drie. Het gaat daarbij om het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners. Opvallend: Zweden staat nu aan kop.

Het aantal doden in Nederland is relatief nog wat lager. Daarmee staan we zesde.