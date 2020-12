Druk op ziekenhuizen te hoog: ‘Verpleegkundigen zijn op en moe’

Er liggen veel minder coronapatiënten tegelijkertijd op de ic dan tijdens de eerste golf. Het duurt alleen allemaal veel langer en dus raken zorgmedewerkers compleet uitgeput.

Op het hoogtepunt eind maart waren er 1300 ic-bedden bezet door mensen met covid, nu 503. Maar vergis je niet: in totaal hebben er tijdens de tweede golf nu evenveel mensen op de intensive care gelegen als dit voorjaar. En volgens cijfers van stichting Nice lagen er al 34 procent meer coronapatiënten op de gewone verpleegafdelingen van ziekenhuizen dan ten tijde van de eerste golf.

Het punt is dat deze golf veel langer duurt. Dit voorjaar was de corona-uitbraak kort en heftig: na twee maanden was de situatie in de ziekenhuizen weer redelijk normaal. Nu lopen zorgmedewerkers al 3,5 maand op hun tandvlees en is het einde nog niet in zicht.

“Het is gewoon te veel aan het worden”, zegt Michel van Erp, woordvoerder van vakbond V&VN tegen het AD. “Verpleegkundigen zijn op, moe, willen bijkomen. Maar de feestdagen hebben ze inmiddels ook op hun buik moeten schrijven. Natuurlijk zal iedereen zijn schouders er weer onder zetten, maar op een gegeven moment is de energie ook gewoon op. Het is logisch dat het kabinet nu ingrijpt.”