Gemuteerd Engels coronavirus nu ook gevonden in Denemarken en Australië

In het zuiden van Engeland gaat een gemuteerde vorm van het coronavirus rond. Volgens de Engelse gezondheidsautoriteiten is het nog makkelijker overdraagbaar en dus nog moeilijker te bestrijden. Volgens Engelse media is de gemuteerde variant nu ook verschenen in Schotland, Wales, Denemarken en Australië.

Er zijn nog geen berichten dat het ook al in Nederland of onze buurlanden is opgedoken

Er wordt onderzocht of de vaccins die zijn ontwikkeld ook werken bij deze mutant. De verwachting is dat dat het geval is